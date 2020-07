Adolescentes de 14 anos descobrem asteroide com órbita ligada à Terra

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Duas adolescentes de 14 anos, na Índia, descobriram um asteroide com órbita ligada à Terra ao analisarem imagens de um telescópio da Universidade do Hawai, de acordo co, o SPACE India, nesta segunda-feira (27).

Ainda segundo a publicação, o asteroide se encontra perto de Marte e sua orbita deverá cruzar-se com a Terra dentro de um milhão de anos.

O asteroide é designado para já como HLV2514. Só poderá ser oficialmente batizado depois da NASA confirmar a sua órbita.