Dicas de assuntos que devem ser evitados após o sexo; Veja quais

Após o sexo, alguns assuntos devem ser evitados, ainda que as ‘conversas' pareçam ser mais leves. O momento é ideal para o casal se conhecer melhor, trocar carinhos e deixar as diferenças de lado, Segundo o site UOL, os homens e as mulheres se sentem mais vulneráveis e tendem a se ‘'fechar' com alguma pergunta mais invasivaO que

Para não errar, confira as ficas abaixo

1. Não fale sobre experiências sexuais anteriores

Pode ser um tema sensível e não é a altura mais apropriada para falar sobre o assunto. Mais importante ainda, não faça comparações.

2. Não faça comentários sobre a forma física do parceiro

Não é correto. Acabam de partilhar um momento muito íntimo, deixe a sugestão do ginásio para outra altura.

3.Não discuta o futuro da relação

Guarde a conversa sobre o estado da relação para outra altura, especialmente se estiver numa situação de 'amigos coloridos' ou ainda nos primeiros estágios da relação.