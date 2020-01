Em Manaus, assaltantes de ônibus são capturados e levam surra de populares

Manaus/AM - Dois homens de 18 anos foram presos e um menor de 16 foi apreendido na noite dessa sexta-feira (17), após assaltarem um ônibus da linha 358, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

De acordo com a polícia, os dois deles foram capturados e surrados por um grupo de populares, outro conseguiu fugir e se esconder em uma área de mata por trás de um posto de combustíveis.

A polícia foi chamada e conseguiu prendê-lo, em seguida foi com o ele até um terreno onde o trio havia escondido as armas usadas no crime. No local foram achadas uma faca peixeira, um simulacro de arma de fogo, e um celular.

Os feridos foram encaminhados para atendimento médico na UPA do Campo Sales e logo após foram encaminhados a delegacia.