Assessora de Gugu solta o verbo após polêmicas: 'Os mal-intencionados passarão’

Após o conflito de interesses na herança de Gugu Liberato, a assessora do apresentador Esther Rocha escreveu um desabafo em sua conta do Instagram, nesta segunda-feira (17). No texto ela cita pessoas “mal intencionadas” com “interesses e falsos sorrisos”.

Desde a leitura do testamento, após a morte do apresentador, há uma briga pelos bens envolvendo a viúva e familiares de Gugu. Recentemente o chef de cozinha, Thiago Salvático, apontado como suposto namorado de Gugu, teria entrado também na briga pela herança.

Leia o texto na íntegra

"Hey, amigo e chefe. Acordei com saudade de você. Acredite que as turbulências vão passar, o justo será feito e você poderá seguir seu caminho em paz. Receba daí meu abraço de gratidão e amizade sincera. Amizade pra valer, sem interesses ou falsos sorrisos.

Deus é justo e ninguém vai conseguir destruir tudo o que construiu. O mundo às vezes fica tão feio, hostil, injusto. Mas saiba que tem muita gente que te ama por aqui. Os mal-intencionados passarão e você seguirá seu caminho em paz.

Você faz falta por aqui, seus e-mails com respostas curtas, seu jeito 'rabugento' quando eu insistia em engatar uma D.R. com vc... Tenho saudade até de ficar de mal. Como às vezes acontecia. Ah, só pra lembrar... Obrigada por tudo. Tudo mesmo”, finalizou.