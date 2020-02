Jornalista da Globo desabafa sobre assédio que sofreu de músico famoso

Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista Carla Vilhena falou sobre o assédio que sofreu de um músico na época que apresentava o jornal SPTV. Ela publicou o desabafo no seu perfil do twitter, nesta quarta-feira (12).

“No SPTV, fazíamos entrevistas com artistas. Liguei para um músico famoso e convidei-o para o programa. Ele me assediou ao telefone descaradamente. Anos mais tarde, me pediram para entrevistá-lo para o Fantástico. Liguei e ele mandou dizer que não falaria comigo porque ‘era casado'”, falou.