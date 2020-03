Esposa de Pyong faz música sobre suposto assédio do marido a participantes do BBB 20

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Jogo do Desejo, da Sammy Lee, está nos vídeos em alta no YouTube .

Já ouviram hoje? Vale a penahttps://t.co/YNiV8pUnWz — DriSN (@Adrianasn221) March 12, 2020

Sammy Lee, esposa do participante do Big Brother Brasil Pyong Lee, lançou a música "Jogo do Desejo", na última quinta-feira (12) em que fala sobre seu sentimento em relação ao comportamento do marido ao ser apontado por assédio a participantes do programa durante a festa Guerra e Paz, onde teria dar um beijo em Marcela e colocado a mão em Flayslane.

"Demorei pra entender, mas entendi quando encontrei você. Um cara tão legal, fora do normal Se até você erra, quem sou eu pra falar mal?", diz a música, logo no seu início. Sammy chegou a fazer uma enquete para saber se a música teria agradado, e a maioria dos internautas disseram que gostaram e chegaram pedir que a música fosse tocada em uma das festinhas do reality.