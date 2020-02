Esposa de Malvino Salvador conta o que acontece após ator protagonizar cenas ‘quentes'

A lutadora Kyra Gracie, esposa do ator Malvino Salvador, explicou em um vídeo qual sua reação ao ver o marido contracenando em cenas mais ‘ íntimas’ em novelas.

A gravação foi feita para seu canal. A lutadora relatou que que já viu algumas cenas protagonizadas por Malvino Salvador, mas que fecha os olhos todas as vezes que ele beija uma colega de trabalho e acaba desligando a TV.

“Já tentei me forçar a ver, mas me faz muito mal. Ele olha para a mulher com a mesma cara que ele me olha!”, disse ela sobre Malvino Salvador.

O amazonense já mostrou que nada abala seu relacionamento com a amada, e que até gosta de ser tietado: "Acho que qualquer cantada, seja masculina ou feminina, de quem quer que seja, o que importa é a maneira, se foi de uma maneira respeitosa. Às vezes é engraçada e pode ser, e aí eu acho graça também. De modo geral, eu levo numa boa cantada masculina. Eu acho legal, acho bacana também”, disse o ator global ao Jornal O dia, ao ser questionado sobre cantadas de homossexuais quando fazia o papel de Agno, na novela Á dona do pedaço’.