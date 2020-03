BBB20: Tiago Leiffert corta Pyong ao vivo e internet vai à loucura

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Durante Jogo da Discordia, um clima de tensão tomou conta da casa. Na vez de Pyong jogar e resolveu usar o ao vivo para falar sobre o caso levantado por Guilherme na noite passada ao citar a chamada ao confessionário que o hipnólogo recebeu.

Mas o que jogador não esperava era que o apresentador rebatesse sua fala "Pyong, eu não deixei que o Guilherme falasse ontem e também não vou deixar você usar isso como se você fosse a vítima. Você foi o infrator".

Pra quem não sabe, Guilherme usou o ao vivo do domingo (1º) para citar que Pyong havia sido chamado ao confessionário por ter feito algo grave e que para ele seria motivo de ele precisar ser eliminado do jogo. Antes que o modelo pudesse concluir a frase, ele também foi cortado pelo apresentador que disse "você não tem todas as informações sobre esse caso, por isso eu não posso deixar você falar sobre isso".

Pyong foi chamado ao confessionário no dia 9 de fevereiro, após ser acusado pelo público de ter assediado Marcela, Bianca e Flayslane durante a festa da sexta (8).



A reação do público foi imediata: