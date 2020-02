BBB20: Paredão entre Bianca e Pyong é cogitado e divide web: ‘antes do assediador’

Rafa Kalimann declarou no sábado (22), que seu voto será em Bianca, com quem não tem um bom relacionamento na casa. Pyong também armou um plano para formar paredão entre Flay (que já está no paredão) x Bianca e Guilherme.

O coreano queria conseguir votos para que Guilherme fosse indicado pela casa. O plano parecia perfeito: Ele cogitou imunizar Prior, fazendo o voto da casa ficar em aberto e durante conversa com o brother sugeriu que Guilherme fosse indicado pela casa. Porém, o plano foi por água abaixo quando Prior contou a Guilherme o Plano de Pyong e agora os brothers querem fazer “o feitiço virar contra o feiticeiro” fazendo Pyong ser indicado pela casa.

Com a possibilidade de um paredão entre Flay, Bianca e Pyong, a internet levantou a tag #FORABIANCA, mas dividiu opniões, já que no início do mês o coreano se envolveu em polêmica de assédio após passar a mão no bumbum de Flayslane e tentar beijar Marcela durante uma das festas da casa.

Veja alguns dos comentários