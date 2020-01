Após caso de suposto assédio no BBB 20, internautas relembram caso de blogueira estuprada em festa

Neste sábado (25), internautas se manifestaram nas redes sociais sobre o suposto assédio do atleta Petrix, que balançou os seios da digital influenciar Bianca Andrade, a 'Boca Rosa’ , que estava bêbada durante a primeira festa do BBB. Devido ao escândalo, o caso do assédio a outra blogueira foi relembrado.

É o caso de Mariana Ferrer, que teria sido dopada e estuprada em uma festa supostamente por um empresário do ramo do esporte. A vítima contou que estava em uma boate de luxo de Florianópolis, em Santa Catarina, quando teriam colocado alguma substância em sua bebida.

Reprodução/ Instagram

Em vídeos do estabelecimento, é possível ver Mariana subindo uma escada acompanhada de um homem, que aparece segurando um copo de bebida. Após cerca de 5 minutos, a vítima aparece descendo as escadas. Em seguida, o indivíduo também aparece nas imagens saindo do local privativo. Mariana, contou a imprensa, que sua mãe se deparou com a pior cena possível. “Minhas roupas estavam cheias de sangue e odor forte de esperma. (…). O estrago foi grande: físico e emocional”.

Desde o dia do crime, um empresário de 42 anos foi indiciado, mas ninguém chegou a ser preso. Internautas fizeram as tags #maribferrer e #PETRIXEXPULSO desejando que não haja impunidade nos dois casos.