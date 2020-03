Pyong Lee foi intimado e vai depor sobre acusações de assédio no BBB20

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Pyong Lee foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser acusado de assédio às sisters Marcela e Flayslane durante uma das festas do BBB20. Na ocasião, o hipnólogo tentou beijar Marcela e apalpar Flayslane o que causou revolta aos internautas que pediram uma punição ao brother enquanto esteve confinado no reality.

Ao site UOL , o ex-BBB garantiu: "Estou disposto a responder e esclarecer tudo o que for preciso", disse ele. "Estou com a consciência tranquila. Eu errei, não vou mentir, não vou esconder, e não preciso fazer isso. Inclusive já pedi desculpas publicamente dentro do 'Big Brother'. E aqui fora eu sabia que teria consequências e eu vou lidar com as consequências dos meus atos.”, desabafou

O caso repercutiu nas redes sociais e ocasionou na abertura da investigação, de acordo com a delegada Catarina Noble. Marcela e Flayslane também serão chamadas para depois quando saírem do programa.