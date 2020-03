Fora do BBB20, Bianca pede saída de Pyong e fala sobre assédio: ‘realmente aconteceu'

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Bianca Andrade usou as redes sociais pedindo a saída de Pyong do BBB20. O hipnólogo enfrenta Gizelly e Guilherme no Paredão desta semana.

A inffluencer aproveitou também para relembrar que o brother assediou colegas de confinamento: "Eu fiz merda, fiz. Mas o Pyong também fez. No mesmo dia em que eu estava bêbada, louca, Pyong também estava louco e fez um monte de coisa. Se ele não sair, aí eu realmente não vou conseguir entender. Até porque, pelo que eu vi, ele deu em cima de mim, da Marcela e da Flay, alguém me corrija se eu estiver errada”, disse.

E continuou: "Mas se uma mulher faz merda, ela sai. Então porque quando um homem faz a mesma merda, ou pior, ele fica? Então é isso: Fora Pyong! Assediou. Não é mentira minha, estou falando o que realmente aconteceu”.

A influenciadora pediu ainda que as pessoas não ataquem a família de Pyong por conta das ações dele.