Diretor do BuzzFeed processa Pyong Lee em ação milionária

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O diretor do site BuzzFeed, o publicitário Gabriel Matos, entrou com processo de R$ 1,5 milhão contra o ex-BBB e hipnólogo Pyong Lee. Na ação, o ex-BBB é acusado de estimular ataques de ódio nas redes sociais contra o publicitário. O pedido foi indeferido pelo juiz Marcelo Augusto Oliveira.

A briga judicial se refere a um post antigo de Gabriel Matos, em que o diretor do BuzzFeed teria dito que "com a saída da Gizelly e nenhum paredão formado, vou ter que me dedicar ao meu hobby: zuar a família do Pyong". O hipnólogo não gostou do que viu e ameaçou Matos de processo.

Os advogados de Matos alegaram que o BuzzFeed produz conteúdo em tom humorístico e que Pyong reagiu de forma desproporcional aos posts, e incitou ódio na web, o que causou prejuízos financeiros ao diretor do site.