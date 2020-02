Pyong deixa de ser queridinho e é comparado a Petrix em festa: 'macho escroto'

Petrix: ASSÉDIO, ESCROTO, NOJENTO COMO A PRODUÇÃO NÃO VER ISSO



Pyong: Hoje pyong está péssimo.



Desculpa, mas seletividade NÃO! #BBB20



pic.twitter.com/6zLeTUWkJ4 — Ana Paula Irônica (@anapaulacomenta) February 9, 2020

O hipnólogo Pong Lee deixou de ser o queridinho da web entre participantes homens do Big Brother e passou a ser apontado como o “novo” Pétrix, isto porque, durante a festa Guerra e Paz, que aconteceu durante a noite de sábado (8), ele teria colocado as mão na perna de Marcela e no bumbum de Flayslane.

Os supostos assédios aconteceram em momentos diferentes: com Marcela, no momento em que conversavam dentro da kombi da decoração da festa; já a cantora, teve o bumbum apalpado enquanto dançavam na pista.

No Twitter, internautas mostravam decepção com as atitudes do hipnólogo: "Eu não vou passar esse pano. Pra mim o pyong acaba aqui. A bebida não é um passe livre para assediar as mulheres!”, disse um fã do programa. "canceladíssimo. assediou mais de uma menina e tudo isso com a esposa grávida em casa torcendo. nojo.”, e “macho escroto”, foram outros comentários de internautas.

O Digital Influencer, Felipe Neto, postou em sua conta: "A máscara caiu”. Vale lembrar que Felipe já tinha postado há algumas semanas que havia um participante nesta edição do reality que tinha atitudes repugnantes.