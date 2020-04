Ex-BBB Felipe Prior pede pelo fim do linchamento virtual: 'todos estavam em uma competição'

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

O ex-BBB Felipe Prior seguiu o exemplo do colega de confinamento, Petrix Barbosa, e usou as redes sociais para pedir pelo fim do linchamento virtual. O ginasta Petrix foi acusado de importunação sexual ao alisar os seios da sister Bianca Andrade em uma das festas do BBB20 e aproveitou o fim do programa para pedir desculpas e também pediu pelo fim do 'cancelamento' na web.

No Instagram, Prior escreveu: "Amo todos vocês, muito feliz em ter feito parte dessa família BBB 20. Obrigado a toda produção pelo carinho e todo tratamento VIP que tivemos. De verdade, a melhor experiência e aprendizado da minha vida. Só peço para que acabe o linchamento virtual, todos estavam em uma competição", disse ao se referir às diversas polêmicas que se envolveu durante sua participação no reality, além de ter sido acusado de estupro e tentativa de estupro por 3 mulheres ao sair do programa.