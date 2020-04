Pastor é acusado de assédio sexual a fiéis

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O pastor Davi Passamani, de Goiás, está sendo acusado de assédio sexual a fiéis de sua igreja.

De acordo com um portal do Grupo Globo, a primeira denúncia foi de uma vetérinária. Ela o acusou do crime por meio de suas redes sociais. Segundo ela, o assédio ocorreu há dois anos, quando durante uma conversa, o pastor teria perguntado sobre sua vida sexual, além de dizer que queria sentir seu beijo e que teve um sonho com ela. A vítima classificou o sonho como "horrível e nojento".

A veterinária contou que só falou sobre o crime agora por saber da nova vítima. As mulheres foram ouvidas pela polícia civil, que também deve interrogar o pastor.

Por meio de suas redes sociais, Davi disse ser inocente e pediu desculpas: “Estou aqui para pedir perdão a todos vocês, para a igreja no Brasil, de Goiânia, pedir perdão para minha família, meus filhos, que hoje estão vendo a internet tomada por uma acusação muito séria”, disse.

A igreja que o pastor frequenta disse que o pastor foi afastado das suas funções ministeriais para tratamento médico especializado e que o Conselho Pastoral está tomando providências jurídicas e eclesiásticas com relação ao caso.