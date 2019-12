Após audiência de custódia, suspeito de ejacular em estudante dentro do ônibus é liberado

Um homem de 29 anos, suspeito de ter ejaculado na mão de uma estudante, 22, dentro de um ônibus coletivo na cidade de Praia Grande, em São Paulo, foi solto em audiência de custódia neste sábado (21).

Conforme o Sistema Globo, a vítima estava no ônibus lotado enquanto segurava várias sacolas. Em um determinado momento, ela percebeu que o rapaz esfregava o órgão genital em sua mão direita. "Senti que minha mão estava quente, mas como eu estava segurando muitas sacolas, achei que pudesse ser a mochila dele ou algo do tipo, já que ele permaneceu com a mochila preta e um casaco vermelho em frente ao corpo. Troquei a posição da minha mão e ele se moveu, até que senti novamente a sensação quente e minha mão molhada. Além de sentir muito nojo, fiquei e estou indignada." relembra.

Ao perceber que o suspeito havia ejaculado, a estudante procurou ajuda de outros passageiros, que o detiveram até a chegada da polícia. Ainda de acordo com o site, o homem foi preso por importunação sexual, mas no dia seguinte liberado em audiência de custódia para responder em liberdade.