Lexa se revolta com suposto assédio de Petrix a Boca Rosa no BBB20: 'ódio'

De olho no Big Brother Brasil 2020, a cantora Lexa usou o Twitter para mostrar sua revolta com o suposto assédio cometido pelo ginasta Petrix Barbosa à blogueira Bianca Andrade, a 'Boca Rosa', durante a primeira festa do BBB na madrugada deste sábado.

Na ocasião, Bianca estava visivelmente embriagada enquanto Petrix se prontificou "estalar" a influencer. Depois de acabar, o ginasta segura e balança os seios da jovem. "Peguei viu?", diz Petrix, enquanto Bianca agradece os estalos, alcolizada: "Foi ótimo".

Nas redes sociais, internautas subiram a tag "Petrix Expulso" e até o momento ela permanece nos trending topics, com fãs do reality pedindo a expulsão do ginasta do reality show. Mesmo com a briga entre Boca Rosa e Rafa Kalimann, o assunto é o mais comentado da festa aqui fora, até o momento.