Jerry Smith é detonado por internautas após novo clipe: 'me deixou enojada'

O novo clipe de Jerry Smith não agradou nadinha ao público, que anda acusando o cantor de incentivar o assédio sexual em seu mais novo lançamento, da música "Reladinha".

Com intenção de fazer da música um hit de Carnaval, o funkeiro surgiu cantando dentro de um ônibus sobre "dar uma reladinha" - enquanto mulheres sofrem todos os dias com o tipo de assédio sexual em transportes coletivos.

jerry smith o conceito de gravar dentro de um ônibus uma música que diz vamos dar uma “reladinha” onde diversas mulheres sofrem assédio sexual não foi legal



isso me deixou enojada

Conforme o colunista Leo Dias, do Uol, a assessoria do cantor nega que clipe esteja sugerindo assédio às mulheres em transporte coletivo.

Nas redes sociais, internautas garantem que a canção e o clipe passam uma conotação sexual com desconhecidas no ônibus, e estão furiosos com o possível incentivo à prática. "jerry smith o conceito de gravar dentro de um ônibus uma música que diz vamos dar uma “reladinha” onde diversas mulheres sofrem assédio sexual não foi legal isso me deixou enojada", comentou uma. "bem infeliz a escolha de se fazer um clipe chamado RELADINHA dentro de um ÔNIBUS quando diariamente mulheres passam por situações de assédio e importunação sexual no transporte público e vamos de troféu produção mais sem noção, nojenta e vergonhosa do ano, Jerry Smith", sentenciou outra internauta.

Leia na íntegra a nota da assessoria do cantor: "Algumas pessoas comentaram que o novo clipe do cantor Jerry Smith estaria sugerindo assédio às mulheres em transporte coletivo. Isso não é verdade. A intenção do artista e de sua produção é de reviver a trajetória humilde do artista que, quando mais jovem, sonhava com o dia que seu trabalho fosse reconhecido por todos, inclusive, no ônibus, forma como o jovem artista se locomovia diariamente para seu trabalho", diz o comunicado oficial do artista, que completa: "O jeito irreverente e divertido do artista, não permite que nada além da alegria de dançar e cantar com seu povo seja destacado no clipe, entendendo que a maldade do mundo, pode e deve ficar de fora quando ele se comunica com seu público. O artista reitera que sua intenção foi de demonstrar a alegria de poder ter ascendido em uma carreira difícil, e hoje, ser reconhecido por sua alegria e descontração, e convida todos a verem o clipe sob esta perspectiva. E se houve qualquer analogia entre o clipe e a barbárie do assédio, o cantor se posiciona contrário a este comportamento machista que deve ser combatido pelas autoridades competentes".