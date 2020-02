BBB20: Público pede expulsão de Daniel por assédio; Entenda

Depois de Petrix e Pyong terem sido acusados de assédio dentro da casa do BBB 20 por internautas, as atitudes do brother Daniel não passaram despercebidas pelo público, na madrugada desta terça-feira (25).

Ao se juntar ao restante dos participantes, que estavam reunidos na área externa da casa, Daniel protagonizou uma cena com Gizelly, que causou alvoroço na web. Ele deitou ao lado da sister e colocou a mão na perna da advogada. Ao ficar incomodada com a atitude do brother, Gizelly afastou a mão do colega, que em outro momento a abraçou segurando pelas pernas e deu umas palmadinhas em seu bumbum.

As cenas foram suficientes para que o público pedisse a expulsão do ator. "DanielExpulso" ficou entre os assuntos mais comentados do twitter.