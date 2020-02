BBB20: Lucas desabafa e diz que sofre preconceito por ser homem e loiro

Depois da discussão com Thelma por conta de comida, na tarde deste sábado (15), no BBB 20, Lucas desabafou com Prior. O brother falou que era alvo de preconceito por ser homem e loiro. "Elas são tudo politicamente corretas, mas são as primeiras a julgar a pessoa pelo biotipo. Não gostei do teu olho. Macho escroto. Tu é loiro", disse.

Felipe ironizou a fala do amigo e disse: "Tem cara de playboy". Lucas continuou: "As pessoas não fazem ideia da minha vida e julgam pelo biotipo, cara. Eu fico...". Minutos depois, o brother refletiu sobre o tema e disse: "Tu é um macho escroto, ela fala. Cara, isso não é preconceito? Só porque eu sou homem?"

Durante a briga, Lucas disse que não iria revidar os xingamentos de Thelma porque ele tinha "berço". Na internet, o brother foi apontado como racista. O nome de Lucas ficou nos trending topics do Twitter, os assuntos mais comentados da rede social.