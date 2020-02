Internet pede #PyongExpulso e Felipe Neto faz revelação: 'a máscara caiu'

Internautas estão revoltados com Pyong Lee após o rapaz surpreender ao demonstrar um comportamento bem diferente do de costume, durante a festa na madrugada deste domingo (9).

No Twitter, as tags #PYONGEXPULSO e #forapyong estão entre os assuntos mais comentados, além do termo "GRÁVIDA", em referência ao fato de que o coreano deixou a esposa, Sammy, grávida prestes a dar à luz, ao entrar no BBB20.

Entre as acusações dos telespectadores do pay per view estão o momento em que Pyong aperta a bunda de Flayslane após uma dança; o rapaz também tentou beijar e agarrar Marcela, que pediu que ele parasse, além de passar a mão na perna da médica e admitir que estava com ciúmes dela com Daniel.

FELIPE NETO INTRIGA INTERNAUTAS

Em meio ao turbilhão de comentários, Felipe Neto vem deixando os seguidores com a pulga atrás da orelha. Isso porque o Youtuber recentemente declarou que sabia de uma história "nível cadeia" sobre a vida pessoal de um participante do BBB20, mas que não poderia revelar quem.

Já neste domingo, Felipe Neto voltou a falar, em forma de enigma. Claramente se referindo ao BBB, o youtuber não disse de quem estava falando "Pronto. A máscara caiu. Era questão de tempo. Boa noite, Brasil, Vocês viram 3cm do iceberg fora da água nessa festa.".

Para aumentar a polêmica, a influencer Babi Dewet, uma suposta ex-namorada do coreano fez um outro post enigmático logo que os participantes foram anunciados no reality show. "Quem me conhece pessoalmente sabe BEM porque de eu não assistir esse BBB20. Quero distância.".