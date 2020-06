Escola demite 4 professores por assédio a alunas: 'Me chamava de gostosa, safada e ninfeta'

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Quatro professores foram demitidos depois de serem acusados por alunas de assediá-las dentro e fora do ambientes escolar. As denúncias foram feita pelas próprias vítimas através de uma página denominada FMexposed, no Twitter.

Todos os profissionais faziam parte da rede Colégio Força Máxima, um dos maiores do Rio de Janeiro com 11 unidades espalhadas por vários municípios. Os abusos ocorreram nas cidades de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João do Miriti.De acordo como site Universa, o proprietário da rede, Jhonatan Pache, confirmou as demissões e deu detalhes dos casos:

"Nenhum deles tentou se defender ou desmentiu. Inclusive, um deles pediu desculpas quando estávamos nos despedindo: 'Minha carreira acabou. Estou envergonhado. Virei piada, meme, não tenho como botar a cara para dar aula novamente'", relatou. Foi uma dupla decepção para mim, já que ele e a esposa são meus amigos. Outro professor chorou, falou dos problemas pessoais e financeiros, tentou apelar para a produtividade. Esses professores dificilmente vão a voltar ao mercado", declarou.

Os relatos das vítimas são bem semelhantes e incluem mensagens enviadas e até áudios compartilhados em que o professor chama cria situações sexuais imaginárias com as alunas:

"Estou imaginando um ambiente, com sacanagem rolando. Tu ia fazer o quê? Como você ia se portar? Tu ia ficar olhando o meu desempenho, ia chegar pra perto, qual que ia ser?".

Em outro caso uma delas chega a ser chamada de “gostosa e ninfeta”: O áudio que circulou nas redes sociais não foi para mim, mas ele falava o mesmo: me chamava de gostosa, safada, ninfeta. Quando me chamou de ninfeta, eu não sabia o significado, procurei e o questionei. Ele me aconselhou ler 'Lolita'.

E os assédios não eram apenas virtuais ou verbais, mas físicos também. Uma das vítimas contou que o professor chegava a esfregar o órgão genital nos braços e mãos dela ao fingir que circulava entre as fileiras de alunos.