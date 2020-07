Assassinos deixam casal morto ao tentar executar uma família em Manaus

Anjos e demônios

Manaus/AM - Zélia Maria de Souza Machado, de 46 anos, e André Luiz Soares de Magalhães, 46, foram assassinados na noite desta terça-feira (30) dentro da própria residência, localizada na rua Josué Cláudio de Souza, bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus.

Segundo a polícia, dois criminosos pularam o muro e invadiram a residência do casal, em seguida, começaram a atirar em todos as pessoas que estavam no local. Zélia e André morreram na hora. Um adolescente que estava próximo foi baleado e levado em estado grave para o hospital 28 de Agosto.

Outras três pessoas se esconderam dentro de um dos banheiros do imóvel e se salvaram. Os criminosos fugiram em uma motocicleta, sem levar nada.

Foram realizadas buscas pelo bairro aos suspeitos que estavam supostamente disfarçados de mototaxistas. A Polícia Civil deverá usar câmeras de segurança de comércios próximos ao local do crime, para tentar identificar os autores.