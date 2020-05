Guilherme de Pádua participa de ato pró-Bolsonaro: ‘O Brasil vai mudar’

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Apoiador de Bolsonaro, Guilherme de Pádua acompanhado da mulher, a estilista Juliana Lacerda, compartilhou nas redes sociais a participação do casal nas manifestações deste domingo (24), em Brasília. O ex-ator foi condenado pelo assassinato da filha de Glória Perez, Daniella Perez, ocorrido em 1992.

"Esses políticos corruptos, esses esquemas de tetas públicas que o pessoal fica só explorando o povo brasileiro, e o dinheiro e as melhorias não chegam na mão do povo, não chegam na vida do povo. Se Deus quiser, o Brasil vai mudar”, disse ele em um dos trechos dos vídeos da manifestação.

Os dois usaram máscara estampadas com a bandeira do Brasil.

"Sabe o que mais me impressiona neste momento político que o Brasil está passando? O que mais me impressiona é que tem pessoas que estão torcendo para tudo dar errado, torcendo para o Brasil se afundar em uma crise, torcendo até para o vírus, para que ele mate mais pessoas ou para que ele cause mais danos ao país em geral”, opinou.