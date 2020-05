Ex-namorado confessa detalhes da morte de miss diz e declara: 'Estou arrependido'

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Em depoimento tenso prestado ao delegado Paulo Martins, nesse sábado (16), Rafael Fernandez deu detalhes macabros da morte de Kimberly Mota e disse estar arrependido de ter matado a ex-namorada.

“Rafael disse que está muito arrependido e que agiu em um momento de raiva”, afirmou Martins.

Em dos trechos da confissão de Fernandez, ele revela que mensagens vistas no telefone de Kimberly provocaram a ira e o ciúme dele e o motivaram a cometer o crime.

Rafael esperou a jovem sair do banheiro e deitar na cama ao lado dele para desferir as facadas. De maneira fria, falou que desferiu o primeiro golpe com tanta violência no pescoço da miss que ela “já foi desfalecendo”.

Mesmo assim ainda aplicou mais dois golpes, um no peito e mais outro no pescoço. Depois planejou tirar o corpo do apartamento e chegou a lavá-lo, mas acabou desistindo da ideia e o abandonou no apartamento.

Rafael foi preso em Pacaraima, Roraima, depois de ter duas tentativas de entrar na Venezuela frustrada. Ele já está em Manaus e deve ser ouvido outras vezes.