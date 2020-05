Delegado diz que Rafael Fernandez 'se culpa' por morte trágica do pai

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Manaus/AM - Rafael Fernandes que confessou ter matado a ex-namorada Kimberly Mota, 22, descobriu pela imprensa nesse sábado (16) que o pai havia sido encontrado no morto nos trilhos de um metrô em São Paulo. Segundo o delegado Paulo Martins, a morte abalou bastante:

“Ele tem conhecimento já que o pai dele cometeu suicídio e está muito triste com relação a isso, ele está se culpando inclusive pela morte do pai”, afirma.

O homem morreu na última quinta-feira (14), em São Paulo, enquanto o filho estava em Roraima tentando sair do país.

Conforme o delegado, ele foi o primeiro a saber da morte de Kimberly porque o próprio Rafael ligou para contar para ele minutos depois de esfaquear a jovem.

O homem chegou a aconselhar ao filho que se entregasse, mas ele não o obedeceu.

Fernandez e o pai eram muito próximos, o que ficou explícito no momento em da prisão quando um papel com o número do telefone do falecido foi encontrado no bolso do Rafael.

Tudo indica que o servidor tinha a intenção de contatar o pai novamente, mas não se sabe ele chegou a tentar durante a fuga.