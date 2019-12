Glória Perez sobre morte da filha: 'dia que não para de doer'

Gloria Perez publicou na madrugada deste sábado (28),em suas redes sociais, um vídeo em homenagem a sua filha, a atriz Daniella Perez, que foi brutalmente assassinada em 1992

No vídeo, Daniella aparece vestida de bailarina e dança com um gato em uma sala da casa da família. “28/12/1992, um dia que não para de doer. Nossa casa já foi assim, só música, dança e alegria”, desabafou Gloria ao legendar vídeo compartilhado no Instagram.

Daniella foi assassinada por seus colegas de elenco da novela ‘De corpo e Alma’’, os atores Guilherme de Pádua e Paulta Thomaz, à época, esposa de Guilherme. O corpo da jovem foi encontrado numa região de floresta, no Rio de Janeiro, com 18 golpes de punhal. Hoje completa 27 anos do crime.