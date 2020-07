Venezuelano é morto após suposto ataque de facção em bairro de Manaus

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - Um venezuelano de identidade não revelada foi morto na noite desta segunda-feira (27) em um beco na comunidade do Céu, no Centro de Manaus.

Segundo informações, um grupo de criminosos invadiram os becos da comunidade e fizeram vários disparos. A vítima, que estava conversando com amigos, tentou correr, mas acabou sendo atingida com perfurações de arma de fogo. O homem foi foi carregado por amigos até a rua Luiz Antony para esperar por socorro, entretanto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência só chegou para constatar o óbito do venezuelano.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi até o local para dar início às investigações.