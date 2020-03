Homem diz à polícia que matou ex e a sogra após proibição de ver o filho

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

O suspeito do de matar a ex-mulher e a ex-sogra, na madrugada de sábado (7), em Sabino (SP), relatou à polícia que cometeu o crime porque a vítima o estava proibindo de ver o filho do casal, de 1 ano. Ele foi preso no domingo (8) após acionar a polícia e se entregar.

Segundo um site de notícias do Globo, Débora Cristina Pavanelli Mazo, de 27 anos, e a mãe dela Lucia Pavanelli, de 44, foram mortas com tiro na cabeça dentro de casa depois que o ex-marido da jovem, Washington Luís Mello, invadiu o imóvel. O crime aconteceu às vésperas do Dia Internacional da Mulher.

Conforme o delegado responsável pelo caso, André Hauy, o suspeito de 34 anos confessou o crime e contou à polícia que ele e Débora tinham se separado recentemente.

De acordo com o relato de Washington à polícia, o casal estava discutindo por conta das visitas ao filho e havia algumas semanas que a vítima o teria proibido de ver o menino de 1 ano.

Por causa disso, Washington, que é caminhoneiro, chegou de viagem na madrugada de sábado (7) e invadiu a casa da ex-mulher, onde aconteceram os crimes, segundo a polícia.

Além disso, o delegado informou que Débora já tinha registrado um boletim de ocorrência por agressão depois de uma discussão com a ex-sogra. Segundo a polícia, a mãe de Washington teria a procurado para falar sobre as visitas à criança e a agredido durante a conversa.