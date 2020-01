Bruno sobre morte de Elisa Samúdio: 'A criança nunca foi o problema da situação do crime'

O goleiro Bruno, acusado de ter matado e ocultado o corpo de sua ex-namorada e mãe de um de seus filhos, Elisa Samúdio, disse a um programa de TV, que se pudesse, faria tudo diferente.

Segundo o MSN, durante a reportagem o goleiro explicou que a pensão alimentícia do filho Bruninho não teve relação com o crime, como foi havia sido noticiado pela mídia e investigado pela polícia: "A criança nunca foi o problema da situação do crime. O Bruninho nunca foi o problema. Nunca foi pensão alimentícia. A situação vai muito mais além do que você possa imaginar”, explicou o goleiro.

Aproveitando o assunto sobre o filho, o goleiro afirmou que Deus lhe sabedoria para um dia poder explicar tudo para o filho e para Sônia, mãe de Elisa e quem possui a guarda da criança.

“Se eu pudesse voltar atrás, e tivesse o meu domínio, sabe? Eu faria tudo diferente. Começaria tudo diferente. Toda a história, que surgiu quando ela falou para mim que estava grávida. Eu faria tudo diferente”, afirmou Bruno na entrevista que vai ao ar neste domingo.