Após prisão de Rafael Fernandez, mãe de Kimberly espera por justiça: ‘Ele tem que pagar’

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM - A mãe da miss Manicoré, Neila Mota, chegou a Manaus na tarde desta segunda-feira (18) para acompanhar os trâmites do caso após a prisão de Rafael Fernandez, ex-namorado da vítima, que confessou o crime.

“Ele tem que pagar pelo crime que cometeu. A minha filha não voltará mais. Eu vim fazer justiça aqui. Agradeço a todos que me ajudaram”, disse ela a reportagem do Portal do Holanda.

Ela também mandou um recado para mulheres: ‘Mãe fique de olho nas suas filhas, diga não ao feminicídio. Se você está passando por isso, sai dessa. A minha filha era pra estar aqui comigo”, alertou.