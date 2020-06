Na calada da noite, jovem é executado com tiro na cabeça em rua de Manaus

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Um homem foi assassinado na noite dessa quarta-feira (10), no bairro na rua Vinte e Três, no bairro Tarumã, na Zona Oeste.

A vítima foi encontrada em uma área de mata e teria sido executada com um tiro na nuca. De acordo com a polícia, o homem era visto com frequência no local, onde costumava consumir entorpecentes.

Vizinhos ouviram o tiro e minutos depois acharam o rapaz morto. A polícia esteve na cena do crime e trabalha com a hipótese de possível acerto de contas.