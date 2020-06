Moradores acham corpos boiando em rio no Amazonas e morte chocante é descoberta

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - Corpos de dois homens não identificados, foram encontrados na manhã deste domingo (27), boiando em um rio na Comunidade Terra Nova, município de Careiro da Várzea.

De acordo com a polícia, os corpos foram encontrados por moradores e já estavam em estado de decomposição. Ao serem retirados da água, foi descoberto que eles estavam com marcas de tiros pelo corpo, inclusive na cabeça, um dos mortos, estava com as mãos amarradas.

Removidos para Manaus, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.