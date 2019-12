Homens são assassinados de forma brutal em Manaus; motivo é surpreendente

Manaus/AM - Dois homens, um deles identificado como Bruno Nascimento Ferreira, 26, e o outro identificado apenas como Caio, foram encontrados mortos na noite deste domingo (22), na rua Marciano Armond, bairro São Francisco, na Zona Sul de Manaus.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

A cena do crime é inusitada, isso porque apesar de ter sido um duplo homicídio, as vítimas morreram de formas completamente diferentes. Um deles, o Bruno, estava nu e morreu de traumatismo craniano. A polícia acredita que ele tenha sido espancado até a morte. Já o Caio, foi encontrado morto com seis tiros espalhados pelas costas e barriga.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai investigar o caso, informou que trabalha com a hipótese das mortes terem envolvimento com brigas entre facções criminosas. Isso porque segundo informações coletadas, a dupla teria baleado um homem no bairro Petrópolis, também na zona Sul, durante um desentendimento entre facções e acabou fugindo a pé do local. Populares e traficantes teriam perseguido a dupla aos gritos de “pega ladrão”, o que acabou fazendo a dupla ser cercada e assassinada no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado para remover os corpos dos homens.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte