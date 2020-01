Homem é assassinado por dupla em moto no primeiro dia de trabalho em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como David William Silva Souza, 27, foi assassinado na noite desta quinta-feira (9), em uma embarcação atracada no Porto Balsa Branca, na feira da banana, Centro Histórico de Manaus.

Segundo a polícia militar, o homem estava no primeiro dia de trabalho como conferente em uma embarcação que vinha de Maraã com destino a Manaus. Ao atracar na capital, a vítima teria ficado no local com outro funcionário quando dois homens em uma moto se aproximaram e efetuaram disparos contra a vítima, que morreu no local.

O homem morava em Maraã e estava vindo a Manaus para morar com o irmão. O Instituto Médico Legal foi acionado para remove o corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho