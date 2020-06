Homem é assassinado na frente do filho de seis anos em Manaus

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - Um homem identificado como Vinicius Roger Palmeira, 38, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (28), na rua 8, bairro São José 3, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem estava andando pela rua com o filho quando um carro de Modelo Corsa Prata, fechou a vítima e os ocupantes efetuaram disparos. Vinicius foi socorrido mas acabou morrendo ao chegar no Hospital Platão Araújo.

Familiares da vítima se dizem em choque com a situação e negam que o homem possa ter algum envolvimento criminoso, que pudesse ter motivado seu assassinato. A mãe da vítima conta ainda que ele estaria indo comprar crédito para o celular e que o filho de Vinícius, uma criança de seis anos, presenciou todo o crime.

A polícia civil deve investigar o caso.