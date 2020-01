Homem é morto com tiro no olho por dupla em moto em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Matheus da Silva Leandro, 23, foi assassinado com um tiro no olho na tarde deste domingo (12), na Avenida Ticuna, bairro Terra Nova 2, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia militar, uma guarnição foi acionada por populares e quando chegaram ao local, Matheus já estava morto no chão. Testemunhas conta que dois homens em uma moto se aproximaram da vítima e o garupa efetuou vários disparos contra Matheus, que foi atingido com um tiro fatal no olho.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

A esposa da vítima contou que Matheus tinha envolvimento com o tráfico de drogas, o que pode ter motivado o assassinato.

O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.