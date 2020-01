Adolescente pode ter envolvimento na morte de entregador de pizza em Manaus, diz polícia

Manaus/AM - O adolescente Kleverton da Silva Lucas, 16, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (27), na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, o jovem foi morto com cerca de oito tiros. Um bilhete misterioso foi deixado pelos assassinos junto ao corpo do adolescente: "Morri por que matei um inocente ontem na (ilegível) matei o menino chamado (ilegível) Matei ele ontem, meia noite na avenida (ilegível) por favor não mate inocente"

As linhas de investigações devem apurar se o adolescente teve envolvimento com a morte do entregador de pizza Cláudio Italo Gurgel da Costa, 21, conhecido como “Marmitinha”. O corpo do entregador de pizza foi encontrado na noite de domingo (26), em uma cova rasa na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.