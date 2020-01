Jovem é morto a tiros enquanto trabalhava em mercadinho de Manaus

Leonardo Gabriel Pedrosa, 21, foi morto a tiros enquanto trabalhava em um mercadinho, rua Ouro Preto, na tarde deste sábado (18). O crime ocorreu no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Informações iniciais dão conta que três homens, ainda não identificados, chegaram em um carro e atiraram contra a vítima. Os disparos atingiram o tórax e o rosto do jovem.

Ele foi socorrido e encaminhado ao SPA do Coroado, mas não resistiu. O carro do IML está no local para fazer a remoção do corpo.

A motivação do crime será investigado pela polícia.