Jovem é encontrado morto com 7 facadas na frente de faculdade em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos foi encontrado morto madrugada dessa segunda-feira (11) na frente da faculdade Ulbra, na avenida Carlos Drumond de Andrade, no bairro Japiim.

A vítima foi assassinada com sete facadas, sendo cinco na região na nuca e duas que atravessaram o queixo dele. O rapaz foi encontrado depois que um motorista passou pela avenida acionou a polícia.

Bem perto dali, na avenida Rodrigo Otávio, a polícia encontrou um veículo abandonado após ter colidido com o meio fio. No porta-malas havia marcas de sangue, o que levou os investigadores a acreditarem que o rapaz assassinado estava na mala no veículo e teria sido jogado na frente da faculdade antes do acidente.

Enquanto a polícia fazia os procedimentos de perícia criminal no local, um veículo chegou para guinchar o carro. Imediatamente o motorista que solicitou a remoção foi conduzido a delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso segue em investigação e o corpo da vítima seguiu para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda reconhecimento.