Policial envolvido na morte de George Floyd é liberado após pagar fiança milionária

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

O policial Tao Thao, é um dos quatro agentes de Mineápolis envolvido na morte do segurança negro George Floyd, liberado neste sábado (04) após pagar fiança de US$ 750 mil, equivalente a R$ 4 milhões e deve se apresentar à justiça no dia 11 de setembro.

De acordo com o site UOL, Tao Thao e seus colegas policiais também foram demitidos e vão responder pelo crime em liberdade. O policial branco Derek Chauvin, que se ajoelhou no pescoço da vítima, continua preso.

O crime ocorreu em maio deste ano e gerou uma onda de manifestações antirracistas no mundo.