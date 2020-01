Vanessa Giácomo viverá Eliza Samudio em série da Globo, diz colunista

Vanessa Giácomo foi escalada para viver Eliza Samudio em uma série da Globo que irá abordar o assassinato da jovem planejado pelo goleiro Bruno. A informação foi confirmada pela diretora e idealizadora do projeto Amora Manter à coluna do Leo Dias, do UOL.

Ainda segundo a publicação, o projeto ainda está em desenvolvimento e o elenco ainda não foi definido, mas a diretora esclareceu que o nome da atriz foi pensado desde o inicio do esquema.

A série sobre o crime do goleiro Bruno é baseada no livro 'Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio', da editora Record. Ainda não há previsão de estreia.