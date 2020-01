Série sobre goleiro Bruno mostrará rottweilers devorando corpo de Eliza Samúdio

A série sobre o assassinato de Eliza Samúdio promete chocar o público. De acordo com a coluna do Leo Dias, do UOL, uma das primeiras cenas mostrará o corpo de Eliza sendo devorado por rottweilers.

Ainda segundo a publicação, a ideia é mostrar que não será uma historia para idolatrar ninguém, mas para destacar a barbaridade do crime.

A série será inspirada no livro ‘Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio, escrito por Leslie Barreira Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho.

O que se sabe até o momento é que a atriz Vanessa Giácomo está cotada para o papel de Eliza Samúdio.