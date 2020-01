Detento do semiaberto é assassinado quando caminhava pela rua em Manaus

Manaus / AM - Um homem identificado como Hugo Rodrigues de Morais, de 22 anos, que era detento do regime semiaberto, foi morto na noite desta quarta-feira (15) depois de ter sido baleado na avenida 7 de maio Conjunto João Paulo, Zona Norte.

Hugo entrou em óbito logo após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia. Segundo 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o caso aconteceu por volta das 22h20. A vítima, que estava morando a pouco tempo no bairro, caminhava pela rua quando foi abordada por ocupantes de um carro de cor cinza e modelo desconhecido, e alvejada com três tiros, após o crime, os autores fugiram e o homem foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos.

Segundo o delegado Denis Pinho, da Delegacia especializada em Homicídios, Hugo respondia na Justiça pelo crime de roubo. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML). O Caso segue em investigação.