Crime brutal: Imagens mostram homem tendo a cabeça arrancada do corpo

Manaus/AM - Circula nas redes sociais, o vídeo de um homem sendo decaptado por supostamente membros de uma facção criminosa. O caso, segundo informações, ocorreu na Zona Leste de Manaus.

No vídeo, homens arrancam a cabeça com uma faca, esfaqueiam o rosto e tiram as orelhas. No fim do vídeo, eles afirmam que iriam cortar outras partes do corpo. Em vários momentos, os assassinos enaltecem o nome da facção Família do Norte e falam que o homem pertencia ao Comando Vermelho.

O vídeo termina quando perfurar a barriga da vítima.

A Polícia ainda não tem informação de quando o vídeo foi gravado e nem de quem seja vítima, porém, amigos de um jovem identificado como F. Maciel, desaparecido desde a noite da última segunda-feira (6), acreditam que seja o jovem no vídeo devido as características em comum da tatuagem e da roupa que usava no dia em que sumiu.

O corpo ainda não foi encontrado.