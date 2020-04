Pré-candidato a prefeito é assassinado com tiro na nuca no Rio Grande do Norte

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

O pré-candidato a prefeito da cidade de Janduís, no Rio Grande do Norte, empresário Raimundo Gonçalves de Lima Neto (PSOL), também chamado de Netinho de Nilton, foi assassinado na manhã deste sábado (11) com um tiro na nuca, em estrada de acesso a sua fazenda que havia acabado de comprar.

A Executiva Nacional do PSOL emitiu uma nota lamentando o homicídio e disse que o filiado já temia por sua vida devido ao histórico de violência política na cidade.

Veja nota do PSOL:

Acabamos de receber a trágica notícia da morte de Netinho, liderança do PSOL em Janduís (RN), pré-candidato a prefeito na cidade, até então líder nas pesquisas de opinião eleitoral. Microempresário simples, querido por todos, ele foi vítima de uma emboscada, sem nenhuma chance de reação.

É importante ressaltar que o município de Janduís tem um histórico de violência política, e Netinho já havia expressado sua preocupação em ser uma futura vítima por enfrentar os poderes locais instituídos.

O PSOL buscará providências junto a todas as autoridades de segurança do Estado para que essa execução não fique impune. Queremos saber quem matou, mas acima de tudo quem são os mandantes dessa barbárie. Podem nos tirar um, dois ou dez, como fizeram com Marielle Franco, mas lutaremos sempre para que essas mortes não sejam em vão!

A Executiva Nacional do partido está em contato com o Diretório Regional, com nosso deputado estadual Sandro Pimentel e com as autoridades locais para exigir o imediato esclarecimento e prisão dos covardes autores de mais esse crime político. Não nos calarão e a democracia vencerá.

Nossos sentimentos a todos os seus companheiros, amigos e familiares.

Netinho, presente!

Executiva Nacional do PSOL, 11 de abril de 2020