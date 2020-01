Funcionário é assassinado após apartar briga de casal dono de balneário em Manaus

Manaus/AM - Irinei Oliveira Soares, 38, foi assassinado na tarde deste sábado (25). O crime aconteceu no ramal do brasileirinho, zona leste de Manaus.

Segundo a polícia militar, a vítima teria tentado apartar uma briga entre a sua chefe, dona do balneário da Solange, com o esposo dela, identificado como Valmir. O suspeito de cometer o crime, é o próprio Valmir, que não teria gostado da vítima ter se envolvido na briga.

Valmir teria pego um rojão (foguete) e disparado contra Irinei. Após a vítima cair no chão, o suspeito teria dado um golpe de mata leão até a vítima morrer. Valmir teria ainda, tentado esconder o corpo de Irinei em um viveiro na área do balneário, mas acabou preso com a chegada da PM ao local, que recebeu denúncia anônima sobre o crime.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

Valmir foi encaminhado à DEHS, onde ficará à disposição da justiça. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo da vítima do local.