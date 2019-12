Polícia impede que feirante seja morta e desovada no Rio Negro

Manaus/AM - A feirante Vanessa Souza Alves, de 29 anos, foi torturada e espancada na na madrugada desta segunda-feira (30) na feira da Panair, no bairro da Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

De acordo com sargento Theomário, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi avistada em uma balsa sendo torturada por cinco homens armados, que já se direcionavam para uma pequena embarcação, onde a mulher seria supostamente levada para ser morta e jogada no meio do rio.

Os criminosos, ao perceberem que a polícia se preparava para efetuar a prisão, correram para a voadeira e fugiram em direção para a outra margem do Rio negro.

Para a polícia, Vanessa contou que os homens desejavam matá-la porque estariam desconfiando que a vítima estaria fazendo denúncias contra criminosos da área. “Deus enviou anjos”, disse a mulher ao ser levada pela polícia ao um Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde precisou passar por procedimentos médicos.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil