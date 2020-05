Em Manaus, estudante morta com tiros no rosto tinha apenas 14 anos

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Manaus/AM - A adolescente assassinada na rua Carlota Bonfim, próximo a praia Dourada, em Manaus, foi identificada no Instituto Médico Legal (IML) como Lenita Silva da Silva, de apenas 14 anos.

O crime aconteceu na noite de sábado (23). Ainda não foi possível descobrir autoria e motivação para o assassinato, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações e peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica foram até o local para coletar provas que serão usadas no inquérito.

A polícia informou que a quantidade de sangue próxima ao corpo indica que ela pode ter sido morta no local. A estudante possuía perfurações de arma de fogo pelo rosto.

No Instituto Médico Legal (IML) serão realizados o exame de necropsia, para verificar se a vítima sofreu outro tipo e violência antes de morrer.